هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2020 09:43 م

القاهرة (رويترز) - قالت وسائل إعلام مصرية رسمية يوم الأحد إن ضابطا كبيرا بالجيش المصري برتبة لواء توفي جراء إصابته بفيروس كورونا.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "نعت القوات المسلحة بمزيد من الحزن والأسى ابنا من أبنائها لواء أركان حرب خالد شلتوت الذى وافته المنيه اليوم الأحد نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض بالبلاد".

وأكد مصدر عسكري لرويترز صحة ما ورد في تقارير وسائل الإعلام الرسمية.

وقالت وزارة الصحة في بيان مساء يوم الأحد إنها سجلت 33 إصابة جديدة بالمرض وأربع وفيات ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 327 حالة من بينهم ١٤ حالة وفاة.

(تغطية صحفية للنشرة العربية محمود رضا مراد وعمر فهمي - تحرير أحمد حسن)

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