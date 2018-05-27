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القاهرة (رويترز) - قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن علي لطفي رئيس وزراء مصر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك توفي يوم الأحد عن 83 عاما.

وشغل لطفي المنصب بين عامي 1985 و1986 ثم شغل منصب رئيس مجلس الشورى، أحد مجلسي البرلمان في ذلك الوقت، حتى عام 1989.

وكان قد تولى منصب وزير المالية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات. وبدأ الراحل حياته العملية مدرسا جامعيا.

(تغطية صحفية للنشرة العربية عمر فهمي - إعداد محمد عبد اللاه - تحرير أحمد حسن)

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رويترز