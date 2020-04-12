هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أبريل, 2020 11:04 م

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في القدس بصورة من أرشيف رويترز.

القدس (رويترز) - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ساعة متأخرة ليل الأحد إن أحد كبار حاخامين إسرائيل السابقين توفي بعد إصابته بفيروس كورونا في أبرز حالة وفاة في إسرائيل بسبب تلك الجائحة.

وتوفي إلياهو باكشي- دورون الذي عمل كبير حاخاميين للسفارديم أو اليهود المنحدرين من أصول شرق أوسطية أو شمال أفريقيا في ساعة متأخرة ليل الأحد بسبب مشكلات ناجمة عن فيروس كورونا في مستشفى بالقدس عن 79 عاما.

وقال نتنياهو "من المؤسف أن الحاخام باكشي-دورون قد أصيب بفيروس كورونا ولم تفلح جهود الأطباء في إنقاذه".

وأعلنت إسرائيل 9077 حالة إصابة و103 حالات وفاة.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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