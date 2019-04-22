هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أبريل, 2019 09:43 م

دبي (رويترز) - قال مسؤول لبناني لرويترز يوم الاثنين إن وزير داخلية جماعة الحوثي اليمنية توفي بأحد مستشفيات لبنان يوم السبت، مؤكدا تقارير سابقة لوسائل إعلام تابعة للجماعة عن وفاته.

وأعلنت قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون يوم السبت وفاة وزير داخلية الجماعة عبد الحكيم الماوري عن عمر ناهز 60 عاما إثر مرض عضال داخل أحد مستشفيات لبنان.

وأكد المسؤول اللبناني أن الماوري كان قد جاء إلى لبنان للعلاج قبل وفاته دون مزيد من التفاصيل. وليس معروفا حتى الآن اسم المستشفى الذي توفي به.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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