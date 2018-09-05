وكالات: روسيا تؤكد أنها قصفت أهدافا في محافظة إدلب السورية
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موسكو (رويترز) - نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع تأكيدها يوم الأربعاء أن طائراتها الحربية قصفت أهدافا في محافظة إدلب السورية يوم الثلاثاء.
ونُسب إلى الوزارة قولها إن الضربات الجوية لم تستهدف سوى متشددي جبهة النصرة ولم تصب مناطق مأهولة. وقالت إن الطائرات التي شاركت في الهجوم أقلعت من قاعدة حميميم الجوية الروسية بمحافظة اللاذقية.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز