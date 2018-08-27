وكالات: روسيا تقول إنها ترى مؤشرات على استعداد أمريكا لشن ضربة محتملة على سوريا

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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أغسطس, 2018 01:31 م 27 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:31

المدمرة الأمريكية روس المسلحة بصواريخ موجهة. صورة من أرشيف رويترز تستخدم في الأغراض التحريرية فقط. (reuters_tickers)