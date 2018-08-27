وكالات: روسيا تقول إنها ترى مؤشرات على استعداد أمريكا لشن ضربة محتملة على سوريا
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
المدمرة الأمريكية روس المسلحة بصواريخ موجهة. صورة من أرشيف رويترز تستخدم في الأغراض التحريرية فقط.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها يوم الاثنين إنها رصدت تعزيزات تقوم بها واشنطن لقواتها في الشرق الأوسط استعدادا لما تخشى موسكو من أن تكون ضربة محتملة توجهها لقوات الحكومة السورية.
ونقلت الوكالات عن الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف قوله إن المدمرة الأمريكية روس المسلحة بصواريخ موجهة دخلت البحر المتوسط في 25 أغسطس آب وهي مزودة بما قدره 28 صاروخا من طراز توماهوك القادرة على ضرب أي هدف في سوريا.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز