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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2018 10:38 م 12 مارس 2018 - آخر تحديث - 22:38

أطفال في مأوى بمدينة دوما المحاصرة في الغوطة الشرقية بسوريا يوم الأحد. تصوير: بسام خبية - رويترز. (reuters_tickers)