وكالات: روسيا تقول إنه جرى إجلاء 76 شخصا من الغوطة في سوريا
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أطفال في مأوى بمدينة دوما المحاصرة في الغوطة الشرقية بسوريا يوم الأحد. تصوير: بسام خبية - رويترز.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - نقلت وكالات أنباء روسية عن الجيش الروسي قوله إن 76 شخصا بينهم 49 طفلا غادروا الغوطة الشرقية في سوريا عبر ممر إنساني يوم الاثنين.
وذكرت الوكالات أن المركز الروسي لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا وهو تابع للجيش قال إن مسلحين هاجموا المدنيين خلال توجههم صوب الممر الإنساني وقتلوا خمسة أشخاص.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز