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صورة لموقع الهجوم على عرض عسكري في الأهواز بإيران يوم 22 سبتمبر ايلول 2018. صورة من وكالة تسنيم للأنباء.

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القاهرة (رويترز) - نشرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية تسجيلا مصورا لثلاثة رجال داخل مركبة قالت إنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ الهجوم على العرض العسكري في إيران.

ووفقا للتسجيل المصور الذي نُشر بعد الهجوم على الحرس الثوري في مدينة الأهواز الإيرانية يوم السبت، تحدث رجلان باللغة العربية عن الجهاد بينما تحدث الثالث بالفارسية قائلا إنهم سيستهدفون قوات الحرس الثوري الإيراني.

(تغطية صحفية عمر فهمي - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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رويترز