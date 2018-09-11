وكالة أعماق: الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن هجوم على المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بليبيا

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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 سبتمبر, 2018 06:23 م 11 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 18:23

رجال إطفاء وأفراد أمن بموقع هجوم على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بليبيا يوم الاثنين. تصوير: إسماعيل زيتوني - رويترز (reuters_tickers)