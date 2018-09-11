محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

رجال إطفاء وأفراد أمن بموقع هجوم على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بليبيا يوم الاثنين. تصوير: إسماعيل زيتوني - رويترز

(reuters_tickers)

طرابلس (رويترز) - قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم بالأسلحة على مقر المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة طرابلس في ليبيا.

وقال مسؤولون إن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين أدى إلى مقتل اثنين من موظفي المؤسسة وإصابة عشرة آخرين.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










رويترز