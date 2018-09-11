وكالة أعماق: الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن هجوم على المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بليبيا
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رجال إطفاء وأفراد أمن بموقع هجوم على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بليبيا يوم الاثنين. تصوير: إسماعيل زيتوني - رويترز(reuters_tickers)
طرابلس (رويترز) - قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم بالأسلحة على مقر المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة طرابلس في ليبيا.
وقال مسؤولون إن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين أدى إلى مقتل اثنين من موظفي المؤسسة وإصابة عشرة آخرين.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
رويترز