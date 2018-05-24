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امرأة تسير في موقع هجوم انتحاري في بغداد في صورة التقطت يوم الخميس. تصوير: ثائر السوداني - رويترز.

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بغداد (رويترز) - أعلن تنظيم الدولة الإسلامية يوم الخميس مسؤوليته عن تفجير انتحاري في منطقة الشعلة في العاصمة العراقية بغداد.

وقال التنظيم في بيان نشرته وكالة أعماق للأنباء إن الهجوم أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 19 شخصا. وقالت قوات الأمن العراقية إن التفجير قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصاب 15 بجروح.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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رويترز