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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2018 03:07 م 24 مايو 2018 - آخر تحديث - 15:07

امرأة تسير في موقع هجوم انتحاري في بغداد في صورة التقطت يوم الخميس. تصوير: ثائر السوداني - رويترز. (reuters_tickers)