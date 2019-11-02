هذا المحتوى تم نشره يوم 02 نوفمبر, 2019 03:20 م

اسطنبول/بيروت (رويترز) - ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 30 آخرين يوم السبت إثر انفجار سيارة في سوق بمدينة تل أبيض السورية الواقعة على الحدود مع تركيا.

وقال المرصد إن مقاتلين مؤيدين لتركيا ومدنيين ضمن القتلى والمصابين في الانفجار.

ووصفت وكالة الأناضول الحادث بأنه هجوم بقنبلة. وشهدت المدينة بعضا من أعنف المعارك منذ بدأت تركيا توغلها العسكري ضد فصائل كردية مسلحة في شمال شرق سوريا الشهر الماضي.

(تغطية صحفية جوناثان سبيسر وليزا بارينجتون - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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