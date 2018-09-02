وكالة الأنباء الرسمية: كتلة الأغلبية بالبرلمان العراقي تضم 177 نائبا
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رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يتحدث في أنقرة يوم 14 اغسطس اب 2018. تصوير: اوميت بكطاش - رويترز.(reuters_tickers)
بغداد (رويترز) - أظهرت وثيقة نشرتها وكالة الأنباء العراقية يوم الاحد أن تحالفا سياسيا أُعلن يوم الأحد يضم 177 عضوا بمجلس النواب العراقي من 16 قائمة انتخابية مما يجعله الكتلة الأكثر عددا بالبرلمان المنتخب حديثا.
كانت الوكالة نشرت في وقت سابق نسخة ليست نهائية من الوثيقة قبل توقيع المزيد من الكتل السياسية عليها. وأصبح للتحالف الذي يضم تيار رجل الدين مقتدى الصدر وكتلة رئيس الوزراء حيدر العبادي عدد كاف من المقاعد لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز