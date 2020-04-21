هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أبريل, 2020 02:50 م

الرياض (رويترز) - قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الثلاثاء إن السلطات قررت تقليل ساعات حظر التجول المفروضة على عدة مدن وذلك خلال شهر رمضان لإتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لشراء احتياجاتهم الأساسية داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه.

ويسمح حاليا للمقيمين في المناطق الخاضعة لحظر تجول على مدار 24 ساعة بالخروج لتلقي الرعاية الصحية والذهاب للمتاجر من السادسة صباحا حتى الثالثة مساء. وذكرت الوكالة أن تلك الساعات ستبدأ في رمضان من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

(تغطسة صحفية مروة رشاد- إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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