هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس, 2019 04:13 ص

تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية يتحدث في مؤتمر صحفي في الخبر يوم 16 أبريل نيسان 2018. تصوير: حمد محمد - رويترز

القاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم السبت إن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية شن غارات على مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء يوم السبت.

ونقلت الوكالة عن العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف قوله إن الغارات استهدفت كهفين تستخدمهما قوات الحوثيين لتخزين الطائرات المسيرة.

وقال المالكي إن هذه الغارات جزء من عملية بدأت في يناير كانون الثاني لتدمير "شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية للطائرات بدون طيار تتبع الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأماكن تواجد الخبراء الأجانب".

وكانت قناة العربية قد تحدثت في وقت سابق عن شن غارات على معسكرات للحوثيين في العاصمة صنعاء من بينها قاعدة الديلمي الجوية.ولم ترد تقارير فورية عن سقوط قتلى أو جرحى.

وتوصلت الحكومة المدعومة من السعودية وحركة الحوثي المتحالفة مع إيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحديدة وسحب القوات من المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين وذلك خلال محادثات جرت في السويد في ديسمبر كانون الأول. ومثل الاتفاق أول انفراجة كبيرة في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.

وسقط عشرات الآلاف من القتلى في الحرب التي يخوضها الحوثيون ضد فصائل يمنية أخرى مدعومة من التحالف بقيادة السعودية وموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

واضطر هادي إلى مغادرة العاصمة صنعاء في مواجهة تقدم الحوثيين أواخر عام 2014.

ويُنظر على نطاق واسع إلى هذا الصراع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران. وينفي الحوثيون أنهم أدوات في يد إيران ويقولون إنهم يخوضون ثورة على الفساد.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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