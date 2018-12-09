وكالة الأنباء السورية تحذف تقريرا عن هجوم بمحيط مطار دمشق

هذا المحتوى تم نشره يوم 09 ديسمبر, 2018 10:25 م

بيروت (رويترز) - نشرت الوكالة العربية السورية للأنباء تقريرا يوم الأحد قالت فيه إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف جوية معادية بمحيط مطار دمشق الدولي ولكنها قالت في وقت لاحق إن الهجوم لم يحدث.

وقالت الوكالة في تقريرها المبدئي "دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف جوية معادية بمحيط مطار دمشق الدولي" جنوب العاصمة.

وحذفت الوكالة فيما بعد هذا التقرير من موقعها الإلكتروني. ومع ذلك نقلت فيما بعد عن مصدر في مطار دمشق الدولي قوله إنه لم يقع هجوم على المطار وإن حركة الطيران طبيعية.

ولكن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا قال إن إطلاق نار سُمع قرب المطار.

وقال المرصد إن دوي عدة انفجارات سمع في ضواحي دمشق مع إطلاق الدفاعات الجوية قرب المطار.

لكن المرصد قال إنه لم تتضح طبيعة الأهداف.

(اعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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