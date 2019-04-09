هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 10:30 م

باريس (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الفرنسية يوم الثلاثاء إن السلطات الجزائرية طردت مدير مكتبها من البلاد التي تشهد احتجاجات مناهضة للحكومة منذ أسابيع.

وقال فابريس فريس الرئيس التنفيذي للوكالة في بيان "هذا القرار الذي اتخذ في عهد رئاسة السيد (عبد العزيز) بوتفليقة غير مقبول". وأضاف "في ظل تلك الظروف، من غير الوارد بالنسبة لنا أن نعين على الفور مديرا جديدا لمكتب الجزائر".

وقال محرر في وكالة الأنباء الفرنسية في باريس لرويترز إن السلطات الجزائرية رفضت تمديد تأشيرة إيمريك فنسنو، مدير مكتب الوكالة في الجزائر منذ يونيو حزيران 2017، وإنه عاد إلى باريس يوم الثلاثاء.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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