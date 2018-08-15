وكالة الأنباء القطرية: الأمير تميم يزور تركيا يوم الأربعاء
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الأمير تميم بن حمد آل ثاني يتحدث مع رئيسة الوزراء البريطانية في لندن يوم 24 يوليو تموز 2018. صورة لرويترز حصلت عليها من ممثل عن وكالات الأنباء.(reuters_tickers)
دبي (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني يعتزم زيارة تركيا يوم الأربعاء لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان.
تأتي الزيارة فيما تراجعت قيمة العملة التركية مع تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.
وتحافظ تركيا وقطر عادة على روابط جيدة بينهما ودعمت أنقرة الدوحة في خلافها مع السعودية ودول عربية أخرى.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز