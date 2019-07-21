هذا المحتوى تم نشره يوم 21 يوليو, 2019 09:39 م

القاهرة (رويترز) - قالت الكويت يوم الأحد إنها "تتابع بقلق بالغ تسارع وتيرة التصعيد" في منطقة الخليج بعد احتجاز إيران ناقلة بريطانية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الكويت أكدت أيضا على أن "استمرار مثل هذه الأعمال من شأنه زيادة التصعيد والتوتر وتعريض أمن وسلامة الملاحة لتهديد مباشر يستوجب معه أن يسارع المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده ومساعيه الدبلوماسية لاحتواء هذا التصعيد والتوتر".

وقالت الوكالة إن الكويت دعت أيضا إلى "التزام كافة الأطراف بضبط النفس واحترام قواعد القانون البحري الدولي بما يحقق تأمين السلامة للملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم".

(تغطية إخبارية نيرة عبد الله-إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير حسن عمار)

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