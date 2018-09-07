وكالة تسنيم: الرئيس التركي يصل طهران للمشاركة في قمة بشأن سوريا
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة يوم 18 أغسطس آب 2018. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز(reuters_tickers)
جنيف (رويترز) - قالت وكالة تسنيم للأنباء إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصل العاصمة الإيرانية طهران يوم الجمعة للاجتماع مع نظيريه الإيراني والروسي من أجل بحث الوضع في سوريا.
وتقدم روسيا وإيران دعما عسكريا للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من سبعة أعوام في سوريا بينما تدعم تركيا قوات المعارضة.
ومن المقرر أن يناقش الزعماء الهجوم العسكري الوشيك على إدلب في شمال غرب سوريا، آخر جيب كبير للمعارضة في البلاد.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز