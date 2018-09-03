محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 03 سبتمبر, 2018 09:23 ص 03 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:23

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري في موسكو يوم 30 أغسطس آب 2018. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز. (reuters_tickers)