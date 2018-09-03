وكالة نقلا عن لافروف: لا يمكن تقبل الوضع في إدلب السورية لأجل غير مسمى
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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري في موسكو يوم 30 أغسطس آب 2018. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله يوم الاثنين إنه لا يمكن تقبل الوضع في محافظة إدلب السورية لأجل غير مسمى.
ونسبت وكالة إنترفاكس إلى لافروف قوله أمام طلاب جامعيين في موسكو إن للحكومة السورية حليفة موسكو كل الحق في القضاء على المسلحين في المحافظة الشمالية.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز