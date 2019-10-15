هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أكتوبر, 2019 12:50 م

ألكسندر لافرينتييف مبعوث الكرملين إلى سوريا في صورة من أرشيف رويترز.

موسكو (رويترز) - نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن ألكسندر لافرينتييف مبعوث الكرملين إلى سوريا يوم الثلاثاء وصفه للهجوم التركي في شمال شرق سوريا بأنه "غير مقبول"، موضحا أن موسكو لم توافق على هذه العملية مسبقا.

كما أكد لافرينتييف أن روسيا توسطت في اتفاق بين القوات الحكومية السورية والقوى الكردية مما سمح بدخول القوات السورية منطقة يسيطر عليها الأكراد.

وأضاف المبعوث، في تصريحات للصحفيين على هامش زيارة الرئيس فلاديمير بوتين الرسمية لأبوظبي، أن المحادثات بين الأكراد ودمشق جرت في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا وأماكن أخرى.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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