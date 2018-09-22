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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 سبتمبر, 2018 12:15 م 22 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:15

صورة من موقع الهجوم على عرض عسكري في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران يوم السبت - رويترز. (reuters_tickers)