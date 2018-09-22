وكالة نقلا عن متحدث: منفذو هجوم الأهواز تلقوا تدريبا من دولتين خليجيتين
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صورة من موقع الهجوم على عرض عسكري في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران يوم السبت - رويترز.(reuters_tickers)
دبي (رويترز) - قال متحدث عسكري إيراني إن المسلحين الذين هاجموا يوم السبت عرضا عسكريا في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران تلقوا تدريبا على يد دولتين عربيتين خليجيتين ولهم صلات بالولايات المتحدة وإسرائيل.
وأضاف البريجادير جنرال أبو الفضل شكارجي لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء "هؤلاء الإرهابيون... تم تدريبهم وتنظيمهم من قبل دولتين... خليجيتين".
وأضاف "إنهم ليسوا من داعش أو جماعات أخرى تحارب النظام الإسلامي (الإيراني)... لكنهم على صلة بأمريكا و(جهاز المخابرات الإسرائيلي) الموساد".
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز