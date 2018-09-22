محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

صورة من موقع الهجوم على عرض عسكري في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران يوم السبت - رويترز.

(reuters_tickers)

دبي (رويترز) - قال متحدث عسكري إيراني إن المسلحين الذين هاجموا يوم السبت عرضا عسكريا في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران تلقوا تدريبا على يد دولتين عربيتين خليجيتين ولهم صلات بالولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف البريجادير جنرال أبو الفضل شكارجي لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء "هؤلاء الإرهابيون... تم تدريبهم وتنظيمهم من قبل دولتين... خليجيتين".

وأضاف "إنهم ليسوا من داعش أو جماعات أخرى تحارب النظام الإسلامي (الإيراني)... لكنهم على صلة بأمريكا و(جهاز المخابرات الإسرائيلي) الموساد".

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










رويترز