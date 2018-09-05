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سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي في اجتماع في مقر الأمم المتحدة في جنيف. صورة من أرشيف رويترز.

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موسكو (رويترز) - نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله يوم الأربعاء إن الوضع العسكري في محافظة إدلب السورية التي تسيطر عليها المعارضة سيصبح أوضح بعد قمة‭‭ ‬‬مقررة في طهران يوم الجمعة.

وقال ريابكوف خلال مؤتمر صحفي "أعتقد أن الوضع سيصبح أوضح من وجهة نظر عسكرية وغيرها بعدما يجري زعماء الدول الثلاث الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) محادثات يوم الجمعة (السابع من سبتمبر)".

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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رويترز