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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 09:47 ص 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 09:47

أشخاص يتم أجلاؤهم من الغوطة الشرقية يوم 18 مارس آذار 2018. صورة لرويترز من وكالة الأنباء السورية. لم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من مضمونها (reuters_tickers)