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أشخاص يتم أجلاؤهم من الغوطة الشرقية يوم 18 مارس آذار 2018. صورة لرويترز من وكالة الأنباء السورية. لم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من مضمونها

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موسكو (رويترز) - نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إن أكثر من ستة آلاف شخص غادروا الغوطة الشرقية السورية منذ صباح الاثنين.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية)

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رويترز