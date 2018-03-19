وكالة: أكثر من 6000 شخص غادروا الغوطة الشرقية يوم الاثنين
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أشخاص يتم أجلاؤهم من الغوطة الشرقية يوم 18 مارس آذار 2018. صورة لرويترز من وكالة الأنباء السورية. لم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من مضمونها(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إن أكثر من ستة آلاف شخص غادروا الغوطة الشرقية السورية منذ صباح الاثنين.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية)
رويترز