هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أكتوبر, 2019 03:19 م

أفراد من مقاتلي المعارضة السورية المدعومة من تركيا في مدينة تل أبيض يوم الخميس. تصوير: خليل عشاوي - رويترز.

من ماريا كيسليوفا ودارين بتلر

موسكو/اسطنبول (رويترز) - قالت وكالة الإعلام الروسية يوم الخميس نقلا عن مسؤول بفصيل قوات سوريا الديمقراطية إن الأكراد من أفراد الفصيل انسحبوا مسافة 32 كيلومترا بعيدا عن الحدود السورية مع تركيا.

وقال المسؤول إن الأكراد من أعضاء قوات سوريا الديمقراطية على استعداد لبحث الانضمام للجيش السوري بمجرد تسوية الأزمة في سوريا سياسيا.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين قال إن القوات الكردية بدأت الانسحاب من مناطق في سوريا قرب الحدود التركية وذلك في أعقاب الاتفاق الذي توصلت إليه موسكو وأنقرة وأنهى العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.

ويقضي الاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي الروسية بأن تتولى الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري إبعاد كل قوات وحدات حماية الشعب الكردية مسافة 30 كيلومترا عن الحدود خلال ستة أيام تقريبا.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب تنظيما إرهابيا له صلات بمتمردين أكراد يعملون في جنوب شرق تركيا.

ونقلت الوكالة عن فيرشينين قوله "نشعر بالرضا لما نلاحظه من تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مدينة سوتشي (في جنوب روسيا)".

وأضاف "كل شيء يُنفذ".

وكانت وكالة الإعلام الروسية قالت في وقت سابق يوم الخميس إن موسكو سترسل قوات إضافية قوامها 276 من الشرطة العسكرية و33 وحدة من العتاد العسكري إلى سوريا خلال أسبوع للمساعدة في تنفيذ الاتفاق.

ووصلت الدفعة الأولى من الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة كوباني الشمالية السورية يوم الأربعاء.

وستبدأ القوات الروسية والتركية يوم الثلاثاء القادم تسيير دوريات في شريط بعمق عشرة كيلومترات في شمال شرق سوريا حيث ظلت قوات أمريكية تعمل لسنوات مع حلفائها الأكراد السابقين.

وسئلت مصادر أمنية تركية عما إذا كانت دوريات مشتركة ستسير مع الروس أم دوريات منفصلة بالتنسيق فيما بينها فقالت يوم الخميس إن أنقرة لا تزال تدرس الموضوع وإن فترة انسحاب وحدات حماية الشعب بدأت لتوها.

* "قوة السلام العظمى"

يمثل وصول الشرطة العسكرية الروسية تحولا في ميزان القوى بالمنطقة بعد أسبوعين فحسب من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الخاصة الأمريكية في خطوة قوبلت بالانتقاد في واشنطن وغيرها ووُصفت بأنها غدر بالأكراد.

وعقب قرار ترامب تقدمت القوات التركية وحلفاؤها من المعارضة السورية وشنت هجوما في شمال شرق سوريا على وحدات حماية الشعب.

وأوقفت تركيا الهجوم الأسبوع الماضي بموجب وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة أمريكية للسماح بانسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب. ثم حصلت تركيا على دعم روسي في سوتشي لصفقة أشمل تتطلب انسحاب وحدات حماية الشعب من المنطقة الحدودية في الشمال الشرقي بالكامل.

وقال ترامب يوم الأربعاء إن وقف إطلاق النار أصبح دائما ورفع العقوبات التي كانت مفروضة على تركيا بسبب هجومها.

وأبدى الرأي العام التركي دعما قويا للعملية العسكرية بفضل وسائل الإعلام المؤيدة بشدة للحكومة.

وصدرت صحيفة صباح المؤيدة للحكومة يوم الخميس بعنوان رئيسي يقول "تركيا قوة السلام العظمى".

وقالت صحيفة يني شفق في عنوانها الرئيسي "حققنا النتائج التي كنا نريدها".

وتبين نتائج استطلاع للرأي نشرته مؤسسة أريدا سيرفي الأسبوع الماضي أن أكثر من ثلاثة أرباع الأتراك يؤيدون العملية التي أُطلق عليها اسم "نبع السلام".

وشارك في الاستطلاع 2160 شخصا في الفترة من 11 إلى 14 أكتوبر تشرين الأول.

غير أن التوغل التركي عمق الإحساس بالاغتراب بين أكراد تركيا وهو إحساس تغذيه حملة تضييق على الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد.

ويمثل الأكراد نحو 18 في المئة من سكان تركيا البالغ عددهم 82 مليون نسمة.

وقال مسؤول أمني تركي يوم الخميس إن تركيا تعمل حاليا على تدريب أفراد على نظام الدفاع الصاروخي إس-400 وإن موعد نشره في أبريل نيسان 2020 لا يزال قائما.

وكانت العملية العسكرية التركية قوبلت بتنديد واسع من حلفاء أنقرة في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي إذ قالوا إنها تتسبب في أزمة إنسانية جديدة في الصراع السوري الدائر منذ ثماني سنوات وربما تتيح للأسرى من تنظيم الدولة الإسلامية الفرار من أيدي وحدات حماية الشعب وإعادة تنظيم صفوفهم.

ومن المتوقع أن يركز وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر على الهجوم التركي ومستقبل الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في اجتماع لحلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع.

(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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