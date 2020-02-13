هذا المحتوى تم نشره يوم 13 فبراير, 2020 03:34 م

بيروت (رويترز) - ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن رجلا سوريا اعتُقل للاشتباه في تآمره لشن هجوم على السفارة الأمريكية في لبنان أُحيل للمحاكمة يوم الخميس مع 20 شخصا آخرين.

قالت الوكالة إن قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة أصدر قرار الاتهام ضد الرجل بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية والتحضير للهجوم نيابة عن التنظيم المتشدد.

وأضافت أن السوري يُشتبه في أنه حضر عبوات ناسفة وكان يسعى لشراء طائرة مُسيرة لتنفيذ الهجوم. ولم تذكر تفاصيل إضافية ولم تحدد الاتهامات ضد المتهمين العشرين الآخرين.

وقال مصدر أمني لبناني إن الرجل اعتُقل الشهر الماضي في لبنان ومن المتوقع محاكمته أمام محكمة عسكرية مع العشرين الآخرين المشتبه بهم بتهمة المشاركة في التآمر لتنفيذ الهجوم.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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