بيروت (رويترز) - ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام نقلا عن جمعية المصارف اللبنانية قولها إن جميع البنوك ستظل مغلقة يوم الاثنين بسبب الاحتجاجات.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
أشخاص ينظفون ساحة رياض الصلح في بيروت صباح الأحد بعد يوم من الاحتجاجات ضد الحكومة. تصوير: علي حشيشو - رويترز(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام نقلا عن جمعية المصارف اللبنانية قولها إن جميع البنوك ستظل مغلقة يوم الاثنين بسبب الاحتجاجات.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)