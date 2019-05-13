هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مايو, 2019 05:39 ص

لندن (رويترز) - وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الحوادث التي تعرضت لها سفن قرب ساحل إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد بأنها "مقلقة ومؤسفة" وطالب بتحقيق لكشف ملابساتها.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء، وهي وكالة شبه رسمية، عن المتحدث عباس موسوي قوله "مثل تلك الحوادث لها تأثير سلبي على أمن الملاحة البحرية" مطالبا دول المنطقة "بتوخي الحذر من مؤامرات لزعزعة الاستقرار من قبل عناصر أجنبية".

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الاثنين إن ناقلتي نفط سعوديتين تعرضتا يوم الأحد "لهجوم تخريبي" قبالة ساحل الفجيرة يستهدف تهديد أمن إمدادات النفط العالمية.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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