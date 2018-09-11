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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 سبتمبر, 2018 01:53 م 11 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:53

أنقرة (رويترز) - ذكر تقرير نشرته وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن رئيس أركان القوات المسلحة طالب السلطات في بغداد يوم الثلاثاء بتسليم منشقين أكراد يتمركزون بالعراق وإغلاق قواعدهم.

وجاءت تصريحات الميجر جنرال محمد باقري التي نقلتها الوكالة بعد ثلاثة أيام من تقارير أشارت إلى أن الحرس الثوري الإيراني أطلق سبعة صواريخ على قاعدة تابعة لجماعة كردية إيرانية مسلحة في شمال العراق مما أدى إلى مقتل 11 شخصا على الأقل.

وقالت الوكالة نقلا عن باقري "يجب ألا تسمح الحكومة العراقية والسلطات الكردية بوجود مثل هذه القواعد على أراضيها ويجب أن تسلم هؤلاء الإرهابيين الانفصاليين إلى إيران".

وأضافت "إن كنتم لا تستطيعون تسليمهم فيجب عليكم ترحيلهم... إيران لها الحق في الدفاع عن نفسها".

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان يوم الأحد إن الصواريخ الإيرانية قصفت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.

والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني جماعة مسلحة تقاتل من أجل حكم ذاتي أكبر للأكراد في إيران. ويوجد في إيران ذات الأغلبية الشيعية ما يصل إلى عشرة ملايين كردي معظمهم من السنة. وتتهم إيران المملكة العربية السعودية بتمويل الجماعات الكردية المسلحة.

وقال باقري "بإيعاز من دول بالمنطقة وأمريكا... نفذ هؤلاء الإرهابيون الانفصاليون عمليات داخل إيران... ومثل هذه الأفعال غير مقبولة بالنسبة لإيران".

وأضاف "حاولت سلطات كردستان العراق مرارا منعهم لكن المجموعة تعمل بإيعاز من آخرين".

وتنفي الجماعة تلقيها أي دعم سعودي وتقول إن الأكراد اضطروا لحمل السلاح لأنه ليس لديهم بديل للحصول على حقوقهم السياسية.

وتتهم الرياض بدورها إيران بتأجيج التوتر بين الأقلية الشيعية بالمملكة، وهو ما ينفيه المسؤولون الإيرانيون.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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رويترز