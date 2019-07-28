هذا المحتوى تم نشره يوم 28 يوليو, 2019 09:19 ص

جندي من مشاة البحرية الأمريكية يتابع بالنظارة المكبرة قارب سريع إيرانيا في مضيق هرمز يوم 18 يوليو تموز 2019. صورة لرويترز من البحرية الأمريكية

جنيف (رويترز) - نقلت وكالة أنباء فارس عن علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قوله يوم الأحد إن الدول الأوروبية التي تشكل تحالفا بحريا في الخليج ستبعث برسالة عدائية.

كان ثلاثة دبلوماسيين كبار في الاتحاد الأوروبي قالوا الأسبوع الماضي إن فرنسا وإيطاليا والدنمرك أبدت تأييدا مبدئيا لخطة بريطانية لتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين الشحن عبر مضيق هرمز. وجاء الاقتراح بعد احتجاز إيران لناقلة ترفع علم بريطانيا.

وقال ربيعي "ما سمعتموه، من أنهم يريدون إرسال أسطول أوروبي إلى الخليج الفارسي، سيبعث برسالة عدائية ويمثل خطوة استفزازية وسيزيد التوتر".

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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