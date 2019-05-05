هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مايو, 2019 04:22 م

دخان يتصاعد عقب غارة جوية إسرائيلية على غزة يوم الأحد. تصوير: محمد سالم - رويترز

دبي (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن وزارة الخارجية الإيرانية أدانت ما وصفته بهجوم إسرائيل "الوحشي" على غزة وأنحت باللوم في ذلك على "دعم أمريكا المطلق" لإسرائيل.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي قوله "إيران أدانت بشدة الهجوم الوحشي للنظام الصهيوني... الذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال".

وأضاف موسوي "نتيجة الدعم الأمريكي المطلق لهذا النظام والسكوت المخجل لبعض الحكومات الإسلامية فلن تكون هناك نهاية للجرائم الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، في إشارة إلى القتال المتصاعد عبر الحدود.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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