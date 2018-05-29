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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مايو, 2018 12:56 م 29 مايو 2018 - آخر تحديث - 12:56

مبنى الخارجية الروسية في موسكو في صورة من أرشيف رويترز. (reuters_tickers)