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مبنى الخارجية الروسية في موسكو في صورة من أرشيف رويترز.

(reuters_tickers)

موسكو (رويترز) - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية قوله يوم الثلاثاء إن روسيا والولايات المتحدة والأردن اتفقت على عقد اجتماع بخصوص منطقة "خفض التصعيد" بجنوب سوريا.

كانت روسيا قالت يوم الاثنين إن الجيش السوري وحده هو من يجب أن يكون على الحدود الجنوبية لسوريا مع الأردن وإسرائيل وذلك بعدما حذرت واشنطن من "إجراءات حازمة" ردا على انتهاكات الهدنة في المنطقة.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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رويترز