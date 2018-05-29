وكالة: اتفاق على اجتماع بين روسيا وأمريكا والأردن في جنوب سوريا
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مبنى الخارجية الروسية في موسكو. أرشيف روتيرز(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية قوله يوم الثلاثاء إن روسيا والولايات المتحدة والأردن اتفقت على عقد اجتماع في منطقة "خفض التصعيد" بجنوب سوريا.
كانت روسيا قالت يوم الاثنين إن الجيش السوري وحده هو من يجب أن يكون على الحدود الجنوبية لسوريا مع الأردن وإسرائيل وذلك بعدما حذرت واشنطن من "إجراءات حازمة" ردا على انتهاكات الهدنة في المنطقة.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز