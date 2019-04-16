الجزائر (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري استقال يوم الثلاثاء.
وأضافت نقلا عن بيان للمجلس أن بلعيز قدم استقالته للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح في العاصمة الجزائر يوم 9 أبريل نيسان 2019. تصوير: رمزي بودينا - رويترز.(reuters_tickers)
الجزائر (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري استقال يوم الثلاثاء.
وأضافت نقلا عن بيان للمجلس أن بلعيز قدم استقالته للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)