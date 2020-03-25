هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2020 09:59 م

سائحون يضعون كمامات للوقاية من فيروس كورونا في سوق في دبي في الثاني من مارس آذار 2020. تصوير: كريستوفر بايك - رويترز.

دبي (رويترز) - قالت وكالة أنباء الإمارات يوم الأربعاء إن الإمارات ستفرض قيودا على حركة النقل والأشخاص اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الخميس 26 مارس آذار إلى السادسة صباح يوم الأحد 29 مارس وذلك لتعقيم وسائل النقل العام والمنشآت العامة.

وأهابت وزارتا الصحة والداخلية بالمواطنين البقاء في منازلهم طوال هذه الفترة وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية والتي تشمل الطاقة والقطاع المصرفي وقطاع الاتصالات وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع المياه وقطاع المطارات والمشاريع الإنشائية.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أحمد حسن)

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