وكالة: البحرين تجري انتخابات برلمانية في 24 نوفمبر
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
دبي (رويترز) - قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن المملكة أعلنت يوم الاثنين أنها ستجري الانتخابات البرلمانية في 24 نوفمبر تشرين الثاني.
وستكون تلك ثاني انتخابات تجريها البلاد منذ 2011 عندما خرج محتجون أغلبهم من الشيعة إلى الشوارع مطالبين بالديمقراطية.
وفي مايو أيار الماضي، أقر مجلس النواب البحريني قانونا يمنع أعضاء جماعات المعارضة التي تم حلها من خوض الانتخابات، في أحدث خطوة في حملة على المعارضة.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
رويترز