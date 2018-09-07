وكالة: البرلمان العراقي يعقد جلسة طارئة يوم السبت لبحث الاضطرابات في البصرة
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أعضاء البرلمان العراقي في بغداد يوم الثالث من ستمبر أيلول 2018. صورة لرويترز. يحظر إعادة بيع الصورة أو وضعها في أرشيف.(reuters_tickers)
أربيل (العراق) (رويترز) - قالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية يوم الجمعة إن الرئيس المؤقت للبرلمان وافق على عقد جلسة طارئة يوم السبت لمناقشة الوضع في البصرة.
وجاء في بيان أصدره البرلمان "بناء على الطلب المقدم من 54 نائبا لعقد جلسة خاصة لمناقشة وضع البصرة، وجه رئيس السن (البرلمان) بعقد جلسة لمناقشة المشاكل والحلول والتطورات الاخيرة" في البصرة.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز