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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 10:18 ص 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:18

أعضاء البرلمان العراقي في بغداد يوم الثالث من ستمبر أيلول 2018. صورة لرويترز. يحظر إعادة بيع الصورة أو وضعها في أرشيف. (reuters_tickers)