وكالة: التحالف الذي تقوده السعودية يحبط هجوما على ميناء جازان
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دبي (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) يوم الأحد أن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لقتال حركة الحوثي اليمنية أحبط هجوما بزورقين سريعين ملغمين ومسيرين عن بعد حاول بهما الحوثيون استهداف ميناء جازان السعودي.
ونقلت الوكالة بيانا للعقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف جاء فيه "رصدت منظومة القوات البحرية الملكية السعودية تحرك زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد باتجاه ميناء جازان وتم اعتراضهما وتدميرهما بحسب قواعد الاشتباك مما تسبب في أضرار مادية طفيفة".
ويقول الحوثيون إن هجماتهم على المملكة رد على الغارات التي يشنها التحالف المدعوم من الغرب على اليمن. ودخل التحالف الحرب لاستعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي أطاح به الحوثيون من العاصمة صنعاء في 2015.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
رويترز