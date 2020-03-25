هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2020 09:53 م

المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية العقيد الركن تركي المالكي في صورة من أرشيف رويترز

القاهرة (رويترز) - قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلا عن متحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية إن التحالف الذي يقاتل في اليمن أعلن يوم الأربعاء دعمه لقرار الحكومة اليمنية قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن لمحاربة تفشي فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة عن المتحدث العقيد الركن تركي المالكي قوله إن التحالف يدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الجانبين في النواحي الانسانية والاقتصادية.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية)

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