هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مارس, 2020 04:18 ص

المتحدث باسم التحالف الذي تقوده المملكة العقيد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحفي. صورة من أرشيف رويترز

القاهرة (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده المملكة العقيد الركن تركي المالكي قوله إن التحالف اعترض وأسقط طائرات مسيرة أطلقتها حركة الحوثي في اليمن على أهداف مدنية في مدينتي أبها وخميس مشيط.

وفي اليمن قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الدفاعات الجوية للحوثيين اعترضت يوم الجمعة طائرات تابعة للتحالف فوق مدينة مأرب وأجبرتها على مغادرة الأجواء.

ويأتي الهجوم بعد أن رحبت الأطراف المتحاربة في اليمن بدعوة الأمم المتحدة لهدنة فورية يوم الخميس لمحاربة فيروس كورونا.

ويعيش اليمن في صراع منذ أطاح الحوثيون بالحكومة من العاصمة في أواخر 2014. ولا تزال الحركة تسيطر على معظم المراكز الحضرية رغم أعوام من الحرب.

(تغطية صحفية سمر حسن - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)

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