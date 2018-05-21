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موسكو (رويترز) - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها يوم الاثنين إن الجيش الروسي أسقط طائرة مجهولة بدون طيار بعد اقترابها من قاعدته الجوية في حميميم بسوريا.

وأضافت "لم تقع أي إصابات أو خسائر في الأرواح ولا أضرار مادية. العمل يسير بشكل طبيعي في القاعدة الجوية الروسية في حميميم".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن انفجارات سُمعت قرب القاعدة ويبدو أنها ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية الروسية لهجوم.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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رويترز