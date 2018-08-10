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الرئيس السوداني عمر البشير في دارفور يوم 22 سبتمبر أيلول 2018. تصوير: محمد نورالدين عبد الله - رويترز.

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القاهرة (رويترز) - نقلت وكالة السودان للأنباء يوم الجمعة عن الحزب الحاكم قوله إنه سيدعم زعيمه الرئيس عمر البشير كمرشح في انتخابات عام 2020، وهي خطوة ستتطلب تعديلا دستوريا.

والبشير في السلطة منذ 30 عاما تقريبا، وقال في وقت سابق إنه سيتنحى في 2020 ولم يعلن صراحة اعتزامه الترشح مجددا.

وينص الدستور السوداني، الذي تم تعديله في 2005، على ألا تزيد عدد الفترات التي يقضيها الرئيس في السلطة عن اثنتين.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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رويترز