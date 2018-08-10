وكالة: الحزب الحاكم بالسودان يدعم البشير مرشحا للرئاسة عام 2020
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الرئيس السوداني عمر البشير في دارفور. صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
الخرطوم (رويترز) - نقلت وكالة السودان للأنباء يوم الجمعة عن الحزب الحاكم قوله إنه سيدعم زعيمه الرئيس عمر البشير كمرشح في انتخابات عام 2020، وهي خطوة ستتطلب تعديلا دستوريا.
والبشير في السلطة منذ 30 عاما تقريبا وهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب. وقال في وقت سابق إنه سيتنحى في 2020 ولم يعلن صراحة اعتزامه الترشح مجددا.
وقالت الوكالة "اعتمد مجلس الشورى القومي المشير عمر حسن البشير مرشحا لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2020 ووجه الأجهزة المختصة لابتدار الإجراءات اللازمة للتنفيذ".
وينص الدستور السوداني، الذي تم تعديله في 2005، على ألا تزيد عدد الفترات التي يقضيها الرئيس في السلطة عن اثنتين. ولابد من تعديل الدستور للسماح للبشير بفترة رئاسية أخرى.
وصعد البشير، ضابط الجيش السابق، إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 1989. وفاز في الانتخابات عامي 2010 و 2015 بعد تغيير الدستور في أعقاب إبرام اتفاق سلام مع المتمردين في الجنوب.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2008 اتهامات للبشير في أعمال قتل واضطهاد شهدها إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز