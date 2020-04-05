هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أبريل, 2020 09:26 ص

دبي (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزارة النفط اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية قالت يوم الأحد إن الحوثيين الموالين لإيران هاجموا محطة الضخ الخاصة بأنبوب صافر النفطي في مأرب.

وأضافت الوكالة أن شركة صافر النفطية تشغل خط الأنابيب وهي شركة مملوكة للحكومة اليمنية، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن الهجوم. لكن خط الأنابيب المذكور لم يضخ النفط منذ سنوات.

وانهار إنتاج اليمن من النفط في 2015 عندما تدخل التحالف بقيادة السعودية لإعادة السلطة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد أن أجبرها الحوثيون على الخروج من العاصمة صنعاء.

ولم يتسن الوصول بعد لمتحدث باسم الحوثيين للتعليق.

(تغطية صحفية ماهر شميطلي - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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