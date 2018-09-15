وكالة: الخبير الاقتصادي حمدوك يرفض تولي حقيبة المالية بالسودان
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الخرطوم (رويترز) - قالت وكالة السودان للأنباء يوم السبت إن عبد الله حمدوك الذي جرى اختياره وزيرا للمالية في حكومة السودان الجديدة رفض رسميا تعيينه في هذا المنصب.
وشغل حمدوك من قبل منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
وذكرت الوكالة في وقت لاحق أن الرئيس السوداني عمر البشير كلف معتز موسى عبد الله رئيس الوزراء الجديد بتولي حقيبة المالية.
وعين البشير رئيس الوزراء الأسبوع الماضي وقال إنه سيخفض عدد الوزراء في الحكومة الجديدة بواقع الثلث لخفض الإنفاق الحكومي في الوقت الذي يصارع فيه الاقتصاد ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وتحاول الخرطوم خفض الإنفاق بينما تواجه التضخم الذي بلغ نحو 64 في المئة في يوليو تموز على أساس سنوي ونقصا في العملة الصعبة أفسح المجال أمام نقص متقطع في السلع الأساسية مثل الوقود والخبز.
وكان الحزب الحاكم قد أعلن الشهر الماضي أنه يعتزم ترشيح البشير لإعادة انتخابه في عام 2020، وهي خطوة تتطلب تعديل الدستور.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز