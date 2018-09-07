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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 10:39 ص 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:39

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني (من اليمين إلى اليسار) في أنقرة بتركيا يوم الرابع من أبريل نيسان 2018. صورة لرويترز من ممثل عن وكالات أنباء. (reuters_tickers)