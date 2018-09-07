وكالة: الرئيس الروسي يصل طهران للمشاركة في قمة سوريا
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني (من اليمين إلى اليسار) في أنقرة بتركيا يوم الرابع من أبريل نيسان 2018. صورة لرويترز من ممثل عن وكالات أنباء.(reuters_tickers)
(رويترز) - قالت وكالة الطلبة للأنباء الإيرانية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى طهران يوم الجمعة للمشاركة في اجتماع مع نظيريه الإيراني والتركي لمناقشة الوضع في سوريا.
وتقدم روسيا وإيران دعما عسكريا للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من سبعة أعوام في سوريا بينما تدعم تركيا قوات المعارضة.
ومن المقرر أن يناقش الزعماء الهجوم العسكري الوشيك على إدلب في شمال غرب سوريا، آخر معقل كبير للمعارضة في البلاد.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز