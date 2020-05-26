هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مايو, 2020 03:35 ص

القاهرة (رويترز) - أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بيانا في وقت مبكر يوم الثلاثاء جاء فيه أن المملكة ستعدل أوقات حظر التجول هذا الأسبوع قبل أن ترفعها تماما في كل المناطق ما عدا مدينة مكة بدءا من 21 يونيو حزيران.

وجاء في البيان أنه سيجري أيضا رفع الحظر على السفر الداخلي وإقامة الصلوات في المساجد والذهاب للعمل في القطاعين العام والخاص بدءا من 31 مايو أيار.

أما بالنسبة لمكة فسيتم تعديل وقت الحظر ليكون من الثالثة عصرا وحتى السادسة صباحا كما سيُسمح للمساجد بإقامة الصلوات ابتداء من 21 يونيو حزيران.

(تغطية صحفية هشام عبد الخالق - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)

Neuer Inhalt Horizontal Line

محتويات خارجية الحياة والعمل في الجبال بفضل التحول الرقمي

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك