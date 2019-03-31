هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أبريل, 2019 12:09 ص

محتجون سودانيون خلال احتجاج مناهض للحكومة في الخرطوم يوم 7 فبراير شباط 2019 - رويترز

القاهرة (رويترز) - قالت وكالة السودان للأنباء إن الشرطة السودانية فرقت "تجمعات غير مشروعة" في ولاية الخرطوم وبعض المدن في ولايات أخرى يوم الأحد.

ويشهد السودان احتجاجات مستمرة مناهضة للحكومة منذ 19 ديسمبر كانون الأول. واندلعت المظاهرات في البداية بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية لكنها تطورت إلى احتجاجات مناهضة لحكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاما.

وقال المتحدث باسم الشرطة هاشم علي عبد الرحيم "هذه التجمهرات غير المشروعة تعاملت معها الشرطة وفرقتها باستخدام الغاز المسيل للدموع كما تلقت الشرطة بولاية الخرطوم بلاغات بوقوع إصابات وسط المواطنين والشرطة".

وذكرت الوكالة أن الشرطة ألقت القبض على عدد من المحتجين وتقدمت ببلاغات ضدهم بموجب القانون الجنائي وأمر الطوارئ.

بالإضافة إلى إجراءات الطوارئ، حل البشير الشهر الماضي الحكومة المركزية ووسع سلطات الشرطة واستبدل حكام الولايات بمسؤولين أمنين.

ونادرا ما تتحدث وكالة الأنباء الرسمية عن الاحتجاجات التي بدأت في أواخر العام الماضي.

(تغطية صحفية عمر فهمي - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

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