هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أبريل, 2019 09:21 ص

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة في الرياض يوم 9 ديسمبر كانون الأول 2018. صورة لرويترز من الديوان الملكي السعودي.

دبي (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء البحرين أن من المتوقع أن يزور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز البحرين يوم الأربعاء لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.

وتأتي الزيارة بعد يوم من توقيع اتفاقية رسمية بين المنامة والكويت من أجل تقديم مساعدات مالية لدعم الاقتصاد البحريني في إطار حزمة دعم تعهدت بها دول خليجية.

وتعهدت السعودية والكويت والإمارات العام الماضي بتقديم حزمة مساعدات مالية للبحرين بقيمة عشرة مليارات دولار لإنقاذ البلاد من أزمة ديون محتملة.

وقالت لابحرين آنذاك إنها تتوقع تلقي ما يصل إلى ملياري دولار بحلول نهاية عام 2018 كجزء من الحزمة التي ستقدم على مدى خمس سنوات.

وتأثرت موارد البحرين المالية بشدة بتراجع أسعار النفط في عام 2014، وهي تسعى جاهدة لخفض الإنفاق الحكومي مع تجنب اندلاع غضب شعبي من اتخاذ إجراءات تقشفية.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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