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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أغسطس, 2018 05:30 م 14 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 17:30

العاهل السعودي الملك سلمان يصافح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال القمة العربية في الظهران يوم 15 ابريل نيسان 2018 - صورة لرويترز من الديوان الملكي السعودي (reuters_tickers)